Como aspetta il primo nato del 2026 è solo questione di ore | intanto auguri a Theo l' ultimo nato al Sant' Anna

A Como, l’attesa del primo bambino del 2026 si sta facendo sentire: mentre due mamme sono ancora in travaglio, il Sant’Anna ha dato il benvenuto a Theo, nato alle 18 dell’ultimo giorno del 2025. Un momento di gioia che segna il passaggio tra un anno e l’altro, con l’arrivo di un nuovo vita e la speranza di un futuro ancora più promettente.

In attesa del primo nato del 2026 - e due mamme ancora in travaglio - gli auguri di buon anno all’ospedale Sant’Anna vanno tutti al piccolo Theo, l’ultimo bimbo nato nel 2025, alle ore 18.56 del 31 dicembre. A portare i saluti dell’amministrazione comunale di San Fermo della Battaglia e. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Como aspetta il primo nato del 2026, è solo questione di ore: intanto auguri a Theo, l'ultimo nato al Sant'Anna Leggi anche: José è il primo nato del 2026 a Treviglio, il primo vagito a Bergamo è di André Leggi anche: Milano,il primo nato del 2026 è Filippo Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. CESC FABREGAS PRIMA DI LECCE - COMO “Tornano Dossena e Sergi Roberto” “ Ci aspetta una partita molto importante in un grande stadio, contro una squadra che sta crescendo con continuità nel corso di questo campionato, mostrando identità, organiz - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.