L’infortunio di McTominay preoccupa il Napoli. Lo scozzese ha dovuto lasciare il campo all’intervallo a causa di una tendinopatia. La squadra azzurra ha vinto contro il Genoa, ma perde pezzi importanti lungo il percorso.

Il Napoli batte il Genoa ma continua a perdere pezzi. Questa volta tocca a Scott McTomiany lasciare anzitempo il campo per una tendinopatia che lo tormenta da inizio stagione. “tra oggi e – ancor di più – nel prepartita di domani sarà valutato a Castel Volturno, c’è da capire se potrà essere in campo con il Como. (.) Lo scozzese, al ritorno a casa ieri, non ha espresso dubbi su un ritorno immediato da titolare”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Infortunio McTominay, tendinopatia per lo scozzese

Approfondimenti su McTominay Infortunio

In casa Napoli cresce l’ansia per le condizioni di McTominay, che si è infortunato durante l’allenamento.

Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si sta distinguendo in questa stagione con prestazioni di alto livello.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su McTominay Infortunio

Argomenti discussi: Fantacalcio Napoli, infortunio per McTominay: i tempi di recupero; Infortunio per McTominay durante Genoa-Napoli: cosa è successo, la reazione di Antonio Conte; Genoa-Napoli, infortunio per McTominay: al suo posto dentro Giovane; Infortunio McTominay, le condizioni e i tempi di recupero.

Cambio forzato per Conte, infortunio per McTominayAllertato lo staff medico azzurro McTominay ha tenuto botta fino all'intervallo in costante comunicazione con la panchina che si accertava delle sue condizioni. Dolorante, Antonio Conte è stato ... fantacalcio.it

Infortunio per McTominay durante Genoa-Napoli: cosa è successo, la reazione di Antonio ConteInfortunio per Scott McTominay, che ha accusato un problema muscolare. Lo scozzese è uscito all’intervallo di Genoa-Napoli: le condizioni. Ancora un infortunio, l'ennesimo in casa Napoli. Questa volta ... fanpage.it

Infortunio McTominay contro il Genoa. Lo scozzese si fa male al termine del primo tempo e lascia il campo, costringendo Conte a un cambio forzato. Le condizioni verranno monitorate nelle prossime ore. Nel primo commento, tutti i dettagli sulle condizioni facebook

Quello di McTominay è il 36° infortunio stagionale per il Napoli. Nel post-partita Conte ha rassicurato sulle condizioni del centrocampista, che rimane in dubbio per la sfida di Coppa Italia contro il Como #cronachedispogliatoio (1/7) x.com