Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si sta distinguendo in questa stagione con prestazioni di alto livello. Dopo aver conquistato la Supercoppa italiana, l’ex Manchester United si conferma come un elemento fondamentale della squadra partenopea, ricevendo riconoscimenti che testimoniano il suo contributo. La sua presenza in campo si traduce in un rinforzo importante per il Napoli, confermando la sua crescita e il suo ruolo chiave nel progetto dei partenopei.

Neanche il tempo di festeggiare la Supercoppa italiana appena vinta contro il Bologna, che Scott McTominay si ritrova già con un altro prestigioso riconoscimento. E nello specifico in relazione al gol realizzato con la sua Scozia durante la sfida contro la Danimarca. Il gol di McTominay esposto in un museo: ecco dove e quando. Scott McTominay non si ferma mai e punta ad entrare di diritto nella storia, e non solo quella calcistica. Infatti, come comunicato stesso dalla Nazionale scozzese, il numero 4 azzurro verrà esposto in un museo. Nello specifico, sarà la sua rovesciata, realizzata nel 4-2 alla Danimarca nel match di qualificazione ai prossimi Mondiali, ad essere messa in mostra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, McTominay è un’opera d’arte: lo scozzese diventa un quadro!

Leggi anche: Napoli, McTominay torna al Maradona: un anno dopo il Como, lo scozzese è ancora il motore del gioco di Conte

Leggi anche: McTominay alza la voce dopo PSV-Napoli: arriva la bacchettata dello scozzese

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Napoli, McTominay è l'insostituibile di Conte - Il Napoli ha il suo giocatore fondamentale, quello che Antonio Conte non sostituisce quasi mai. ilmattino.it

Napoli-Qarabag 2-0, gol e highlights: McTominay trascina gli azzurri - Protagonista McTominay, che sblocca il match di testa al 65' e al 72' propizia l'autorete di Jankovic. sport.sky.it

Il solito McTominay fa risorgere il Napoli anche in Champions League: 2-0 al Qarabag - Un primo tempo di difficoltà e poco ritmo, prima che l'onda azzurra scatenata da Antonio Conte non si abbatta sul Qarabag per un 2- calciomercato.com

L'annuncio di McTominay fa sperare i tifosi del Napoli! LE PAROLE: https://bit.ly/4qo9Nj0 - facebook.com facebook

Napoli, McTominay: la rovesciata con la Scozia diventa un quadro alla National Gallery #SkySport #SkySerieA #SerieA #Napoli #McTominay x.com