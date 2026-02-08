Infortunio Gimenez cambiano i tempi di recupero | quando rientra

L’attaccante del Milan, Gimenez, ha subito un infortunio e i tempi di recupero cambiano. Ora si sa di più: il club ha aggiornato sulle sue condizioni e sui tempi di rientro in campo. I tifosi aspettano di sapere quando potrà tornare a giocare, ma ancora non ci sono date certe. La società sta monitorando la situazione e spera di averlo disponibile il prima possibile.

Nuova svolta per quel che riguarda il rientro in campo di Gimenez: ecco come sta l'attaccante messicano del Milan. A quasi due mesi dall'intervento chirurgico alla caviglia destra, Santiago Gimenez si avvicina a grandi passi al ritorno in campo. A confessarlo è lo stesso attaccante del Milan, che è carico in vista della seconda metà di stagione quando serviranno anche i suoi gol per permettere al Diavolo di giocarsi fino alla fine le chance scudetto. Santiago Gimenez (Ansa Foto) – calciomercato.it Un mese fa Gimenez ha fatto ritorno a Milanello per cominciare la fase di riabilitazione e da quel momento le condizioni fisiche dell'ex Feyenoord sono apparse in netto miglioramento. Santiago Gimenez, attualmente ai box dopo l'operazione alla caviglia delle scorse settimane, è stato intervistato da ESPN. L'attaccante rossonero ha parlato proprio dell'infortunio, la decisione di operarsi e tanto altro. Queste le sue dichiarazioni: Santi, come s

