Infortunio Vlahovic bruciati i tempi di recupero? Può rientrare per quella partita! Cambiano i piani del club

L'infortunio di Vlahovic ha sollevato dubbi sui tempi di recupero e sulla possibilità di un suo rientro prima del previsto. Le recenti indicazioni suggeriscono che il giocatore potrebbe tornare in campo già per la prossima partita, modificando così i piani del club e le strategie di mercato. Restano da verificare gli aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione fisica e sulle decisioni del staff medico.

Juventus, infortunio Vlahovic: c’è un nuovo obiettivo per il rientro! - Importanti novità in casa Juventus sul rientro di Vlahovic: il serbo può tornare prima, ecco quando! fantamaster.it

“Infortunio Vlahovic paragonabile a quelli subìti da De Bruyne e Lukaku. I tempi di recupero…” - Queste le sue parole: “L’infortunio di Vlahovic è paragonabile a quelli subìti da De Bruyne e Lukaku. tuttosport.com

Dusan Vlahovic è pronto a lasciare la Juventus a fine stagione. Il centravanti serbo, fermo per infortunio e con contratto in scadenza a giugno, non ha avviato trattative per il rinnovo, anche a causa dell’ingaggio superiore ai 10 milioni annui. Secondo indiscrezi - facebook.com facebook

Convocati #JuveLecce Nuovo infortunio per #Milik, out il polacco insieme a Gatti, Rugani e Vlahovic Tornano Conceicao, Cabal e Pinsoglio ARTICOLO COMPLETO NEL PRIMO COMMENTO x.com

