Infortunio Vlahovic bruciati i tempi di recupero? Può rientrare per quella partita! Cambiano i piani del club

L'infortunio di Vlahovic ha sollevato dubbi sui tempi di recupero e sulla possibilità di un suo rientro prima del previsto. Le recenti indicazioni suggeriscono che il giocatore potrebbe tornare in campo già per la prossima partita, modificando così i piani del club e le strategie di mercato. Restano da verificare gli aggiornamenti ufficiali sulla sua condizione fisica e sulle decisioni del staff medico.

Infortunio Vlahovic, bruciati i tempi di recupero? Può rientrare già per quella partita! Cambiano i piani del club sul mercato. Il mese di febbraio si preannuncia come un crocevia fondamentale per la  Juventus, segnato in rosso non solo per il romanticismo di San Valentino, ma per il ritorno di un “amore tormentato”: quello con  Dusan Vlahovic. Il weekend del 14-15 febbraio, infatti, vedrà i bianconeri impegnati nel derby d’Italia contro l’ Inter, una sfida che  Luciano Spalletti spera di affrontare con il suo numero 9 nuovamente a disposizione. A svelarlo è Tuttosport. La corsa contro il tempo di DV9. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

