Napoli infortunio Rrahmani e Politano | quando rientrano? I tempi di recupero

Napoli informa che Amir Rrahmani e Matteo Politano sono ancora in fase di monitoraggio medico. Nessuno dei due sarà disponibile per la partita contro il Copenaghen in Champions League e per le gare successive. Restano da definire i tempi di recupero, che dipenderanno dagli esiti dei controlli clinici in corso. La società fornirà aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sul loro ritorno in campo.

Continueranno ancora i controlli clinici di Amir Rrahmani e Matteo Politano, ma nessuno dei due azzurri sarà in campo contro il Copenaghen, martedì sera in Champions, e anche contro la Juventus. Qualche settimana di stop per entrambi (fino a un mese out l'esterno azzurro, almeno due settimane per il centrale kosovaro) per recuperare dal problema accusato ieri contro il Sassuolo. Differente la questione per Neres e Elmas: il macedone - sostituito ieri contro il Sassuolo - sta recuperando dallo stato influenzale che lo ha messo ko. Sarà, con ogni probabilità, tra i convocati per la Danimarca. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Napoli, infortunio Rrahmani: oggi sarà valutato con Politano. E Neres è un giallo

Napoli si prepara alla prossima sfida con alcune incognite in difesa. Rrahmani sarà valutato oggi insieme a Politano, mentre il futuro di Neres resta incerto. Gli infortuni continuano a rappresentare una sfida per il team, che deve fare i conti con assenze importanti. La rosa del Napoli dovrà quindi adattarsi alle nuove difficoltà per mantenere il ritmo in campionato.

