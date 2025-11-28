Il derby di Tare | da Gila a Basic c' è ancora la sua impronta su questa Lazio

Igli dal 2008 è stato ds biancoceleste, mettendo a segni colpi come quelli di Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Nella rosa attuale ci sono molti giocatori presi dal dirigente ora al Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il "derby" di Tare: da Gila a Basic, c'è ancora la sua impronta su questa Lazio

Leggi anche questi approfondimenti

Su Mike Maignan non ci sono soltanto squadre di Premier League, tra cui il Chelsea. Il portiere Francese piace alla Juventus e anche al PSG, con il presidente della squadra francese presente a San Siro per il derby contro l’Inter vinto 0-1. Igli Tare e Massimili - facebook.com Vai su Facebook

DERBY, LE ULTIME DA MILANELLO E LE PAROLE DI TARE SUL CALCIOMERCATO youtube.com/live/GDFxD8pB7… via @YouTube Vai su X

Lazio, Baroni: «Viviamo il derby con gioia. Dubbi Lazzari e Noslin, tornano Hysaj e Basic» - Nel gennaio 2024 fu Sarri contro Mourinho, ad aprile Tudor contro De Rossi, domenica sarà il debuttante Baroni contro il miglior esordiente di sempre nei derby della Capitale, quel Claudio Ranieri che ... ilmessaggero.it scrive

Basic: «Voglio far bene con la Lazio per tornare in Nazionale. Il derby? Grande emozione» - Niente Mondiale per Basic, che si sta godendo l'inizio del percorso della sua Croazia direttamente da Spalato. Come scrive ilmessaggero.it

Sarri, cambiamenti Lazio: "Il modulo non è variabile decisiva". E su derby e Basic... - Dopo il match, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky: "Se giochiamo con questa determinazione, ... Secondo tuttosport.com