Il derby di Tare | da Gila a Basic c' è ancora la sua impronta su questa Lazio

Gazzetta.it | 28 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Igli dal 2008 è stato ds biancoceleste, mettendo a segni colpi come quelli di Immobile, Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Nella rosa attuale ci sono molti giocatori presi dal dirigente ora al Diavolo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

il derby di tare da gila a basic c 232 ancora la sua impronta su questa lazio

© Gazzetta.it - Il "derby" di Tare: da Gila a Basic, c'è ancora la sua impronta su questa Lazio

