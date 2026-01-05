Infortunati Juve | le novità su Conceicao e Kelly dopo l’allenamento odierno verso il Sassuolo Si ferma anche Rouhi le sue condizioni

Aggiornamenti sugli infortuni in casa Juventus: dopo l’allenamento odierno, si delineano le condizioni di Conceicao e Kelly in vista della partita contro il Sassuolo. Si ferma anche Rouhi, con le sue condizioni da valutare. Ecco le ultime novità sui giocatori in forse o out per la sfida di domani.

Infortunati Juve, le novità su Conceicao e Kelly verso la sfida di domani con il Sassuolo. Si ferma anche Rouhi. Vediamo le condizioni dei calciatori. La Juve si avvicina alla sfida di campionato contro il Sassuolo con una situazione infermeria che preoccupa lo staff tecnico. Anche dopo l’allenamento odierno, restano in forte dubbio le presenze di Francisco Conceicao e Lloyd Kelly. Entrambi i calciatori sentono ancora fastidio e non hanno smaltito i rispettivi problemi fisici, mettendo in ansia Luciano Spalletti. Oltre a loro, si è aggiunto un nuovo allarme per Jonas Rouhi, che ha accusato un fastidio all’adduttore proprio durante la sessione di oggi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

