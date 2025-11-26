Influenza in anticipo già 2 milioni di italiani a letto
I dati aggiornati del sistema di sorveglianza RespiVirNet dell'Istituto Superiore di Sanità. I bambini piccoli sono i più colpiti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
