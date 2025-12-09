Cantieri al via alla scuola d’infanzia Il Volo due sezioni trasferite alla primaria De Amicis
Saranno formalmente consegnati mercoledì, 10 dicembre, i lavori della scuola d’infanzia Il Volo, che sarà oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria. Le opere, che riguardano principalmente il consolidamento dell’apparato fondale dell'immobile, proseguiranno nei prossimi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
