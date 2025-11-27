Con l' auto davanti alla scuola alla primaria Toti spuntano i fittoni per garantire la sicurezza
Il Comune di Rimini interviene per garantire maggiore sicurezza davanti alla Scuola Primaria Enrico Toti, nel lato di via dell’Usignolo. Con una nuova ordinanza è stata disposta la posa di quattro fittoni sulle zebrature esistenti all’ingresso dell’edificio scolastico, al civico 11.La decisione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
