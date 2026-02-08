Indovina chi viene a cena | un evergreen sui pregiudizi sociali Un appello all’amore Insegnare con i film

Un gruppo di persone si riunisce per una cena che mette alla prova i pregiudizi sociali. Il film “Indovina chi viene a cena”, uscito nel 1967 e diretto da Stanley Kramer, torna a essere centrale in un dibattito sull’amore e l’uguaglianza. La storia mostra come un semplice incontro tra amici possa diventare un’occasione per sfidare le convinzioni radicate e aprire la strada alla comprensione.

Indovina chi viene a cena (Guess Who’s Coming to Dinner, 1967), diretto da Stanley Kramer, è uno dei film più significativi del cinema statunitense degli anni Sessanta. Uscito in un periodo cruciale per la storia dei diritti civili negli Stati Uniti, il film affronta con coraggio e nitidezza il tema del matrimonio interrazziale, allora ancora oggetto di forti pregiudizi sociali e, in alcuni Stati, di vere e proprie restrizioni legali. Attraverso il linguaggio della commedia-drammatica e un cast di alto livello, il film invita lo spettatore a riflettere sul divario tra principi pubblicamente dichiarati e comportamenti reali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Indovina Chi Viene A Cena "Indovina chi viene a cena?": il capolavoro sul matrimonio misto rivive a Torino tra amore e impegno sociale Dal 20 al 22 febbraio, al Teatro Alfieri di Torino, va in scena Un'inchiesta sui canili abruzzesi nel programma di Rai Tre "Indovina chi viene a cena" Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Indovina Chi Viene A Cena Argomenti discussi: Bologna: Indovina chi viene a cena? - Evento di Teatro in Emilia Romagna; Un classico americano a teatro Indovina chi viene a cena?; Indovina chi viene a Cena? al Teatro Alfieri di Torino dal 20 al 22 febbraio 2026; Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in scena a Torino nel 2026 con Indovina Chi Viene A Cena?. Indovina chi viene a cena?A Bologna al Teatro Celebrazioni Cesare Bocci e Vittoria Belvedere protagonisti di Indovina chi viene a cena?, classico del teatro civile. itinerarinellarte.it A teatro con Indovina chi viene a cena?Indovina chi viene a cena? arriva al Teatro Manzoni di Merate venerdì 6 febbraio 2026 alle ore 21.00, con protagonisti Vittoria Belvedere e Cesare Bocci. Anche questa data registra il tutto esaurito ... merateonline.it Indovina chi viene a cena facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.