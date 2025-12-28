Indovina chi viene a cena? | il capolavoro sul matrimonio misto rivive a Torino tra amore e impegno sociale
Dal 20 al 22 febbraio, al Teatro Alfieri di Torino, va in scena
"Indovina chi viene a cena" con Vittoria Belvedere e Cesare Bocci al Teatro Alfieri di Torino dal 20 al 22 febbraio. C’era una volta l’America del 1967, quella che guardava con scandalo e sospetto all’unione tra due persone di origini diverse. Oggi, a distanza di quasi sessant’anni, quel tema. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
CESARE BOCCI E VITTORIA BELVEDERE IN INDOVINA CHI VIENE A CENA? - Accanto a Cesare Bocci e Vittoria Belvedere in scena ci sono Federico Lima Roque, Elvira Camarrone, Ira Fronten, Thilina Feminò, Fatima Romina Alì e Mario Scaletta. politicamentecorretto.com
