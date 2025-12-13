Un' inchiesta sui canili abruzzesi nel programma di Rai Tre Indovina chi viene a cena

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 13 dicembre alle 21.20 su Rai Tre, la trasmissione “Indovina chi viene a cena” dedicherà una puntata alle problematiche dei canili abruzzesi, approfondendo il caso a seguito delle polemiche e delle inchieste delle associazioni animaliste. La puntata si concentrerà sulle criticità e sulle questioni legate al benessere degli animali nelle strutture della regione.

Sabato 13 dicembre alle ore 21.20 su Rai Tre andrà in onda la puntata del programmaIndovina chi viene a cena” dove si parlerà del caso dei canili abruzzesi, a seguito delle polemiche e delle inchieste aperte dopo le segnalazioni delle associazioni animaliste. A farlo sapere, la Lega del Cane di. Ilpescara.it

inchiesta canili abruzzesi programmaUn'inchiesta sui canili abruzzesi nel programma di Rai Tre "Indovina chi viene a cena" - Ad annunciare la messa in onda del servizio, che sarà trasmesso durante la puntata del programma su Rai Tre alle 21. ilpescara.it

un inchiesta sui canili abruzzesi nel programma di rai tre indovina chi viene a cena

© Ilpescara.it - Un'inchiesta sui canili abruzzesi nel programma di Rai Tre "Indovina chi viene a cena"

META Contro il randagismo in Sicilia

Video META Contro il randagismo in Sicilia