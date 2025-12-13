Un' inchiesta sui canili abruzzesi nel programma di Rai Tre Indovina chi viene a cena
Sabato 13 dicembre alle 21.20 su Rai Tre, la trasmissione “Indovina chi viene a cena” dedicherà una puntata alle problematiche dei canili abruzzesi, approfondendo il caso a seguito delle polemiche e delle inchieste delle associazioni animaliste. La puntata si concentrerà sulle criticità e sulle questioni legate al benessere degli animali nelle strutture della regione.
