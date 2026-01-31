Carnevale d’autore attesa finita Domenica la prima sfilata Su’ Fossi

Domenica Santa Croce sull’Arno si prepara a vivere la sua 98esima sfilata di Carnevale d’Autore. Alla fine dell’attesa, il centro del paese si riempirà di colori e maschere, con la prima parata che attraverserà la storica piazza Matteotti, chiamata affettuosamente Su’ Fossi dai cittadini. La tradizione torna protagonista dopo un anno di pausa e l’entusiasmo è palpabile tra chi aspetta di vedere le creazioni dei gruppi e delle singole persone che partecipano con passione.

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 31 gennaio 2026 – Attesa finita. Domenica il Carnevale d’Autore di Santa Croce debutta per la novantottesima volta Su’ Fossi, così i santacrocesi chiamano piazza Matteotti, il cuore della cittadina. A sfilare per prime saranno le maschere della Lupa (che ha scelto il titolo «Da lì dove nasce. un bel dì vedremo»), poi Nuovo Astro («Quando è troppo è troppo»), Nuova Luna («Siamo in alto mare» e Spensierati («Par d’esse lì»), il gruppo che ha vinto l’edizione del 2025. A presentare il carnevale l’associazione presieduta da Maurizio Donati ha chiamato il santacrocese Giuseppe Dj e Federico Castellani di Pontedera, attore e sosia di Massimo Ceccherini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

