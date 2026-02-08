Incubo Genoa-Napoli | il giocatore azzurro in lacrime in panchina cosa è successo?

Durante la partita tra Genoa e Napoli, le emozioni sono esplose e hanno coinvolto anche i giocatori in campo. Alessandro Buongiorno, azzurro in difesa, si è ritrovato in lacrime in panchina, visibilmente scosso. La tensione tra le due squadre si è fatta sentire anche fuori dal terreno di gioco, creando un clima difficile per tutti. La serata ha lasciato tanti dubbi e si aspetta di capire meglio cosa abbia scosso così tanto il giocatore napoletano.

In una serata segnata da tensione e tensioni emotive, il ruolo centrale in campo di Alessandro Buongiorno è stato al centro di una partita complicata tra Napoli e Genoa allo stadio Luigi Ferraris. L'evento ha visto un avvio con episodi che hanno influenzato l'andamento del confronto, accompagnati da una risposta nervosa del difensore novellino che ha cercato di reagire alle difficoltà sul campo. La disputa è iniziata con un retropassaggio corto e affrettato che ha acceso l'azione offensiva dei rossoblù, costringendo il portiere Meret a intervenire per fallo da rigore, poi realizzato dal trequartista rusl?n Malinovskyi.

