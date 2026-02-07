Infortunio per McTominay durante Genoa-Napoli | cosa è successo la reazione di Antonio Conte

Durante la partita tra Genoa e Napoli, Scott McTominay si è fermato all’intervallo per un problema muscolare. L’inglese ha lasciato il campo a metà primo tempo e le sue condizioni sono ancora da valutare. La squadra sta monitorando la situazione, ma per ora sembra che non ci siano rischi di infortunio grave.

Infortunio per Scott McTominay, che ha accusato un problema muscolare. Lo scozzese è uscito all'intervallo di Genoa-Napoli per un problema muscolare: le condizioni. Genoa-Napoli, infortunio per McTominay: al suo posto dentro Giovane Al 35° minuto del primo tempo, McTominay si ferma sul campo dopo aver subito un colpo alla coscia destra durante un tentativo di tiro.

