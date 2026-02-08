Buongiorno una serata da incubo in Genoa Napoli | il centrale azzurro in lacrime in panchina! Cos’è successo

Durante la partita tra Genoa e Napoli, il difensore azzurro Alessandro Buongiorno si è lasciato andare alle lacrime in panchina. La sua serata si è trasformata in un incubo, con un’esibizione che lascia molti dubbi sulla sua condizione emotiva e fisica.

