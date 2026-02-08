Incorvaia replica a Garibo | Nina vede regolarmente il papà nessuna pretesa di denaro Nuova escalation familiare

Clizia Incorvaia risponde a Nayra Garibo con parole chiare. La influencer afferma che Nina vede regolarmente il papà e che non ci sono richieste di denaro da parte sua. La vicenda si fa sempre più tesa, con nuove dichiarazioni che alimentano il caso.

Una nuova escalation nella vicenda che la vede protagonista, Clizia Incorvaia ha annunciato di essere “costretta a dire la verità”, aprendo un nuovo capitolo nella complessa storia con l’ex marito Francesco Sarcina e la sua attuale compagna, Nayra Garibo. L’influencer, ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo” nella giornata di domenica 8 febbraio 2026, ha risposto con fermezza alle accuse mosse da Garibo, che aveva contestato le sue dichiarazioni relative al passato e alle dinamiche familiari. La presa di posizione di Incorvaia arriva dopo il suo proscioglimento, avvenuto il 17 dicembre precedente, dalle accuse di trattamento illecito di dati personali, mosse da Sarcina a seguito della pubblicazione di immagini della figlia minore sui social media.🔗 Leggi su Ameve.eu

