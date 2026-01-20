Nayra Garibo ha espresso il suo dissenso riguardo alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia, apparse a “Verissimo”. La discussione riguarda la questione della privacy dei figli e l’uso dei social media, con Garibo che difende il marito Francesco Sarcina e critica le scelte di Incorvaia. La vicenda mette in luce le delicate questioni legate alla tutela dei minori e alla responsabilità sui social network.

Non sono affatto piaciute alla moglie di Francesco Sarcina, Nayra Garibo, le parole di Clizia Incorvaia che è intervenuta a “Verissimo” dopo essere stata prosciolta dalle accuse dell’ex marito, che l’aveva denunciata, accusandola di aver pubblicato sui social immagini della loro figlia minore per “trarne un profitto economico”. “Non era un rapporto sano. – aveva dichiarato la Incorvaia a ‘Verissimo’ – Per tanto tempo ho pensato di potermi accontentare di questo tipo di relazione. Poi, quando è venuto meno il rispetto della mia persona, ho capito che dovevo prendere le distanze (.) Mi bruciò 60 paia di scarpe dopo dei litigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Clizia Incorvaia, ma non ti vergogni ? Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web”: Naya Garibo difende il marito Francesco Sarcina

Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni?”Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha risposto alle recenti dichiarazioni di Clizia Incorvaia rilasciate a Verissimo, sollevando una discussione sui rapporti tra i protagonisti.

Francesco Sarcina, la moglie attacca Clizia Incorvaia: “Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito”Dopo l’intervista a Verissimo, Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, ha pubblicamente criticato Clizia Incorvaia sui social, accusandola di falsità e di cercare visibilità a scapito della loro privacy.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Clizia Incorvaia: Ho avuto un aborto in treno mentre accompagnavo mia figlia dal papà Francesco Sarcina; Francesco Sarcina, la moglie attacca Clizia Incorvaia: Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito; Clizia Incorvaia racconta a Verissimo l'aborto subito e le liti con Francesco Sarcina; Francesco Sarcina, la moglie Nayra Garibo contro Clizia Incorvaia: Ma non ti vergogni?.

Clizia Incorvaia, ma non ti vergogni ? Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli dandoli in pasto al web: Naya Garibo difende il marito Francesco Sarcina - La moglie di Francesco Sarcina risponde duramente a Clizia Incorvaia dopo le dichiarazioni su violenze e scarpe bruciate ... ilfattoquotidiano.it

Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, contro Clizia Incorvaia: «Cerchi solo visibilità» - La modella, moglie del cantante dal 2024, via social ha attaccato Clizia Incorvaia, ex di Sarcina. Ecco cosa ha detto e perché è tanto arrabbiata ... iodonna.it

Botta e risposta tra l'attuale moglie di Francesco Sarcina, Nayra, e la ex Clizia Incorvaia - facebook.com facebook