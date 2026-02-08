Un ragazzo di 17 anni, Andrea Grillo, è morto in un incidente stradale ad Alife, nel Casertano. Stava viaggiando in moto con un amico di 19 anni, che è rimasto ferito e ora si trova in ospedale in gravi condizioni. La tragedia ha scosso la comunità locale, ancora sconvolta per la perdita del giovane appassionato di boxe.

Tempo di lettura: 2 minuti Un ragazzo di 17 anni, Andrea Grillo, è morto ad Alife, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale avvenuto mentre viaggiava in moto con un amico 19enne, rimasto ferito e tuttora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri, è emerso che la moto con in sella i due giovanissimi è uscita di strada schiantandosi contro un muro; sul posto sono giunti i soccorsi del 118, che hanno trasportato in ospedale i due ragazzi. Il 17enne è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale di Piedimonte Matese. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente e capire se fosse coinvolta una vettura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Incidente stradale, muore 17enne con la passione per la boxe

Approfondimenti su Andrea Grillo Alife

Un grave incidente stradale si è verificato a Pozzuoli, vicino alla rotatoria dell'ex Sofer, coinvolgendo due giovani.

Anthony Joshua, noto pugile britannico, è stato coinvolto recentemente in un incidente stradale in Nigeria, che ha causato la morte di due persone.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Andrea Grillo Alife

Argomenti discussi: Incidente tra auto e scooter: 17enne sbalzato sull'asfalto dopo il violento impatto. È grave; Scontro sulla statale 17 a Castelpetroso: muore studentessa di Isernia; Muore nello schianto sulla Statale 17: dolore profondo per la tragica scomparsa di Silvia Carlucci; Giulia Capraro, morta a 17 anni in un incidente: chiesto il rinvio a giudizio per un 22enne per omicidio colposo.

Incidente in scooter nel Casertano: muore il 17enne Andrea Grillo, grave l’amicoI soccorsi e il decesso – I sanitari del 118 sono intervenuti immediatamente, disponendo il trasporto d’urgenza in ospedale. Uno dei due ragazzi è stato ... pupia.tv

Finisce fuori strada con la moto e si schianta contro un muro: muore 17enneTragedia all'alba in via Scafa ad Alife: il giovane è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. Ricoverato il 19enne che era con lui ... casertanews.it

Al ragazzo, per l'incidente, è stato contestato l'omicidio stradale facebook