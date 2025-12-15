Studente 16enne muore in incidente stradale mentre va a scuola | grave il compagno 17enne

Un grave incidente stradale si è verificato a Pozzuoli, vicino alla rotatoria dell'ex Sofer, coinvolgendo due giovani. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita sul posto, mentre un suo compagno di 17 anni è rimasto gravemente ferito. L'incidente ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza sulle strade.

