morto in un incidente stradale a napoli memorial in ricordo del 17enne andrea mellone

Martedì 3 febbraio 2026, alle 20.30, al teatro Cilea di Napoli si svolgerà la seconda edizione del Memorial Andrea Mellone, in ricordo del 17enne scomparso in un incidente stradale il 1° febbraio 2024. L’evento mira a mantenere vivo il ricordo di Andrea e sensibilizzare sulla sicurezza stradale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si terrà martedì 3 febbraio 2026, alle 20.30 al teatro Cilea a Napoli la seconda edizione del “ Memorial Andrea Mellone “, dedicato al 17enne rimasto vittima di un incidente stradale il primo febbraio 2024. Per ricordarlo, nel corso della serata presentata da Magda Mancuso, con il ricavato (al netto delle spese) devoluto alla Fondazione Santobono-Pausilipon (rappresentata dal presidente Giovanni Siola, dalla direttrice Flavia Matrisciano e dalla responsabile dell’accoglienza e del supporto alle famiglie dei pazienti Silvia Signorelli), interverranno diversi artisti della musica leggera, della canzone classica e del cabaret partenopeo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

