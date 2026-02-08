Incidente mortale all’alba tragedia in Italia | Tutto blindato per ore

Da thesocialpost.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina presto, un incidente mortale si è verificato a Landriano, in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto all’alba, quando ancora l’asfalto era freddo e le strade poco trafficate. Per ore, la zona è rimasta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine, che hanno chiuso le strade per i rilievi. La tragedia ha sconvolto il paese, lasciando senza parole chi molti residenti.

LANDRIANO (Pavia) – È l’ora in cui la provincia si sveglia piano, tra fari bassi e asfalto ancora freddo. Poi, all’improvviso, il rumore secco dello schianto e quel silenzio che cambia faccia: diventa attesa, sirene, domande. All’alba di domenica 8 febbraio, poco prima delle 5 (intorno alle 4.50), un impatto violentissimo tra auto e camion ha trasformato un tratto cruciale della viabilità in un punto nero. Il bilancio è pesantissimo: una vita spezzata. Incidente tra auto e camion: lo schianto all’alba. Lo scontro è avvenuto lungo una strada provinciale, per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

incidente mortale all8217alba tragedia in italia tutto blindato per ore

© Thesocialpost.it - Incidente mortale all’alba, tragedia in Italia: “Tutto blindato per ore”

Approfondimenti su Landriano Pavia

Incidente mortale in Italia, la tragedia in serata. Soccorsi sul posto. Atroce

Un incidente mortale si è verificato questa sera sulla strada provinciale 11 in Piemonte, causando una grave perdita.

Terribile schianto all’alba in Italia, è tragedia: “Strada chiusa per ore”

All’alba, in provincia di Brescia, un incidente si è rivelato devastante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Landriano Pavia

Argomenti discussi: Urago, incidente stradale all’alba sulla Sp11: due giovani coinvolti; Incidente mortale a Capranica, la vittima è Marco Settimi; Pomeriggio di passione sulla A1: traffico in tilt per ore dopo l'incendio in galleria; Incidente mortale sulla Cassia: la procura di Viterbo incarica un perito.

incidente mortale all albaIncidente mortale a Landriano: tragico scontro tra un tir e un'autoUn tragico incidente stradale si è verificato a Landriano, causando la morte di una donna di 58 anni in un violento scontro tra veicoli. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente, ... notizie.it

incidente mortale all albaSchianto mortale all’alba sulla Valtidone a Landriano, perde la vita una 58enne. Strada chiusa per oreDrammatico incidente mortale alle 5 del mattino sulla strada provinciale 412 della Valtidone. La strada è ancora chiusa al traffico alle 9,30 di domenica mattina in attesa che siano concluse le ... ilcittadino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.