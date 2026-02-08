Questa mattina presto, un incidente mortale si è verificato a Landriano, in provincia di Pavia. L’incidente è avvenuto all’alba, quando ancora l’asfalto era freddo e le strade poco trafficate. Per ore, la zona è rimasta sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine, che hanno chiuso le strade per i rilievi. La tragedia ha sconvolto il paese, lasciando senza parole chi molti residenti.

LANDRIANO (Pavia) – È l’ora in cui la provincia si sveglia piano, tra fari bassi e asfalto ancora freddo. Poi, all’improvviso, il rumore secco dello schianto e quel silenzio che cambia faccia: diventa attesa, sirene, domande. All’alba di domenica 8 febbraio, poco prima delle 5 (intorno alle 4.50), un impatto violentissimo tra auto e camion ha trasformato un tratto cruciale della viabilità in un punto nero. Il bilancio è pesantissimo: una vita spezzata. Incidente tra auto e camion: lo schianto all’alba. Lo scontro è avvenuto lungo una strada provinciale, per cause ancora in corso di accertamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente mortale all’alba, tragedia in Italia: “Tutto blindato per ore”

Approfondimenti su Landriano Pavia

Un incidente mortale si è verificato questa sera sulla strada provinciale 11 in Piemonte, causando una grave perdita.

All’alba, in provincia di Brescia, un incidente si è rivelato devastante.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Landriano Pavia

Argomenti discussi: Urago, incidente stradale all’alba sulla Sp11: due giovani coinvolti; Incidente mortale a Capranica, la vittima è Marco Settimi; Pomeriggio di passione sulla A1: traffico in tilt per ore dopo l'incendio in galleria; Incidente mortale sulla Cassia: la procura di Viterbo incarica un perito.

Incidente mortale a Landriano: tragico scontro tra un tir e un'autoUn tragico incidente stradale si è verificato a Landriano, causando la morte di una donna di 58 anni in un violento scontro tra veicoli. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell'incidente, ... notizie.it

Schianto mortale all’alba sulla Valtidone a Landriano, perde la vita una 58enne. Strada chiusa per oreDrammatico incidente mortale alle 5 del mattino sulla strada provinciale 412 della Valtidone. La strada è ancora chiusa al traffico alle 9,30 di domenica mattina in attesa che siano concluse le ... ilcittadino.it

Incidente mortale nel primo pomeriggio a #Sestu facebook