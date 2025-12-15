Incidente tra scooter e auto a Pozzuoli | morto un ragazzo di 16 anni grave l'amico stavano andando a scuola

Un grave incidente a Pozzuoli ha coinvolto uno scooter e un'auto, causando la morte di un ragazzo di 16 anni e il ferimento grave del suo amico. I due giovani, in viaggio verso la scuola, sono stati coinvolti in uno scontro ancora sotto indagine, che ha avuto conseguenze tragiche.

I due ragazzi si trovavano a bordo dello scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto. Il 16enne è morto sul posto, mentre l'amico, 17enne, è ricoverato gravemente in ospedale. Fanpage.it INCIDENTE A POZZUOLI, SCHIANTO MORTALE IN SCOOTER. 18ENNE SBALZATO PER CINQUANTA METRI Incidente tra scooter e auto a Pozzuoli: morto un ragazzo di 16 anni, grave l’amico, stavano andando a scuola - I due ragazzi si trovavano a bordo dello scooter che, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto ... fanpage.it

Tragedia a Pozzuoli, 16enne muore in incidente stradale, grave l’amico: stavano andando a scuola – LE FOTO - POZZUOLI – Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove uno studente di 16 anni è morto in seguito a un grave incidente stradale. cronacaflegrea.it

