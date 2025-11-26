Venezia Greta Thunberg e 36 attivisti indagati per manifestazione non autorizzata dopo aver colorato di verde Canal Grande con fluoresceina - VIDEO

I fatti risalgono al 22 novembre scorso, quando durante un flash-mob organizzato da 37 attivisti - tra cui la svedese Greta Thunberg - il Canal Grande era stato sporcato con sostanza colorante e sul Ponte di Rialto era stato appeso lo striscione "Stop ecocidio!" Greta Thunberg e altri 36 atti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezia, Greta Thunberg e 36 attivisti indagati per manifestazione non autorizzata dopo aver colorato di verde Canal Grande con fluoresceina - VIDEO

