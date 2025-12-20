Incidente domestico a Cava | uomo ustionato al volto e alle mani

Dramma a Cava de' Tirreni, ieri: un uomo é rimasto gravemente ustionato al viso e alle mani in un incidente domestico, nella frazione di Passiano. Il malcapitato, infatti, notando una fuga di gas dalla bombola che alimenta la sua abitazione, ha cercato di ripristinare la sicurezza, ma una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Cava de’ Tirreni, forte fuoriuscita di gas: ustionato un 68enne.

