Incidente domestico a Cava | uomo ustionato al volto e alle mani
Dramma a Cava de' Tirreni, ieri: un uomo é rimasto gravemente ustionato al viso e alle mani in un incidente domestico, nella frazione di Passiano. Il malcapitato, infatti, notando una fuga di gas dalla bombola che alimenta la sua abitazione, ha cercato di ripristinare la sicurezza, ma una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Bimbo di 17 mesi gravemente ustionato in un incidente domestico a Villanova
Leggi anche: Non fu incidente domestico, arrestato per femminicidio a Gela: 40enne avrebbe ucciso a mani nude la compagna di 64 anni
Cava de’ Tirreni, forte fuoriuscita di gas: ustionato un 68enne.
Luogosanto, incidente nella cava: 50enne travolto da un masso - A Luogosanto in località Saccheddu, nella cava Comiti, un uomo di 50 anni è stato travolto da un masso. unionesarda.it
Luogosanto, operaio travolto da un masso in una cava: è grave - L’incidente all'interno di una cava ha coinvolto un 50enne, trasportato con l’elisoccorso Areus all'ospedale di Sassari ... cagliaripad.it
Incidente in cava: addetto incastrato sotto mezzo rovesciato, complicati soccorsi - Massa, 27 ottobre 2025 – Il titolare di una cava, 52 anni, è rimasto ferito a seguito del ribaltamento di un escavatore nelle vicinanze della cava Valsora, al Passo del Vestito, tra le province di ... lanazione.it
+++ FUORIUSCITA DI GAS, GRAVEMENTE USTIONATO UN 68ENNE +++ Ustioni al volto e alle mani per un uomo di 68 anni, residente in zona Contropone a Passiano, dove, a ora di pranzo, è stato vittima di un incidente domestico. #CavadeTirreni #ustioni - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.