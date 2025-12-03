Incendio a Grugliasco | a fuoco un camion nube di fumo visibile da distante

Torinotoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incendio a Grugliasco nell'area esterna al Centro Agro Alimentare Torino (Caat) dove ha preso fuoco un camion. Nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 9, si è alzata una nube di fumo visibile da distante. Il rogo è stato subito circoscritto e spento dai vigili del fuoco. Nessuna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Camion in fiamme in autostrada, chiuso tratto tra Cerignola Est e Foggia Zona Industriale: traffico in tilt - Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Stradale e personale di Autostrade per l’Italia Poco prima delle 13, sull’autostrada ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Incendio in autostrada, pullman prende fuoco: 6 km di coda - Sul posto le squadre dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme e i sanitari del 118 con un'ambulanza. Riporta milanotoday.it

incendio grugliasco fuoco camionCamion dei rifiuti prende fuoco all’alba: paura a Gorla Minore - Nessun ferito, da chiarire le cause del rogo divampato sul mezzo in servizio. Si legge su laprovinciadivarese.it

incendio grugliasco fuoco camionPullman turistico prende fuoco lungo la A4 a nord di Milano nell’ora di punta: traffico in tilt ma nessun ferito - Il mezzo viaggiava senza passeggeri e il conducente, appena si è accorto dell’incendio, è riuscito ad accostare in una piazzola di emergenza ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Incendio Grugliasco Fuoco Camion