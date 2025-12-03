Incendio a Grugliasco | a fuoco un camion nube di fumo visibile da distante

Incendio a Grugliasco nell'area esterna al Centro Agro Alimentare Torino (Caat) dove ha preso fuoco un camion. Nella mattinata di mercoledì 3 dicembre, intorno alle 9, si è alzata una nube di fumo visibile da distante. Il rogo è stato subito circoscritto e spento dai vigili del fuoco. Nessuna. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

