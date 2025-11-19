Grave incidente in via San Girolamo | auto finisce fuori strada codice rosso per una ventenne

Perugiatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi e finendo fuori strada, sbattendo contro un ulivo. Alla guida – di una Smart – c'era una ragazza ventenne che è rimasta ferita, ma per fortuna non rischia la vita. Tuttavia, è stato necessario l'intervento dei vigili del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Grave incidente in via San Girolamo: auto finisce fuori strada, codice rosso per una ventenne

