Incendio nella latteria del Titti fumo nero visibile a chilometri di distanza

Un grosso incendio ha colpito la latteria del Titti a Fiaschetti di Caneva, in provincia di Pordenone. Le fiamme sono divampate e hanno creato una grande colonna di fumo nero che si vede da lontano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Un incendio di vaste proporzioni ha avvolto la latteria del Titti a Fiaschetti di Caneva, in provincia di Pordenone, generando una colonna di fumo nero densa e visibile a chilometri di distanza. L'allarme è scattato nella serata di sabato 7 febbraio 2026, e ha immediatamente mobilitato le squadre dei vigili del fuoco, che stanno operando senza sosta per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. L'incendio ha interessato nello specifico la stalla situata alle spalle della latteria, un elemento strutturale importante per l'attività produttiva dell'azienda agricola. Al momento, le cause che hanno determinato l'origine del rogo restano sconosciute e sono oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

