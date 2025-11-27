Incendio a Riva del Garda nella cartiera di Varone fiamme sul tetto e nube di fumo a chilometri di distanza

Un grave incendio si è verificato in una cartiera di Varone a Riva del Garda, in Trentino: nel cielo si è levata una nuvola di fumo altissima. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

