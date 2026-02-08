Incendio auto sulla SP 349 Val d’Assa | coppia salta fuori prima delle fiamme intervento dei Vigili del Fuoco

Un’auto è andata distrutta dalle fiamme sulla SP 349, vicino a Chiuppano. La coppia che viaggiava a bordo si è allontanata prima che le fiamme si estendessero, evitando probabilmente conseguenze peggiori. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Al momento non sono ancora chiare le cause del rogo.

Un’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme lungo la Strada Provinciale 349 Val d’Assa, nei pressi di Chiuppano, nel vicentino. L’incidente, avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 8 febbraio 2026, ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di Schio e di Asiago, che hanno lavorato per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Fortunatamente, sia il conducente che il passeggero sono riusciti a mettersi in salvo prima che l’incendio divorasse completamente il veicolo, evitando il peggio. L’episodio, che si è verificato intorno alle 9:45, riaccende i riflettori sulla sicurezza dei veicoli e sulle insidie rappresentate da percorsi stradali impegnativi come la salita del Costo, meta ambita da motociclisti e turisti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi i Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti in due occasioni diverse: un principio d'incendio in un'abitazione ad Arezzo e un'auto in fiamme ad Anghiari.

Nella prima mattinata di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Falconara Marittima per domare un incendio che ha coinvolto un'auto nell'area di servizio sulla Strada Statale 16.

