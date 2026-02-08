In Svizzera serve un registro per i banchieri disonesti La proposta del ceo di Julius Baer

In Svizzera si discute di creare un registro pubblico per i banchieri disonesti. La proposta arriva dal CEO di Julius Baer, che punta a rendere più trasparente il settore bancario. La notizia ha già suscitato molte reazioni, perché potrebbe cambiare le regole del gioco per le banche elvetiche, da sempre considerate simbolo di riservatezza.

Il futuro del sistema bancario svizzero, da sempre sinonimo di riservatezza e stabilità, potrebbe essere scosso da una proposta radicale: l’istituzione di un registro pubblico dei banchieri “disonesti”. A lanciare l’idea, con un impatto significativo nel dibattito economico elvetico, è Stefan Bollinger, amministratore delegato di Julius Baer, una delle principali banche del paese. La proposta, giunta in un momento particolarmente delicato per il settore finanziario svizzero, mira a ristabilire la fiducia dei mercati e dei risparmiatori, messa a dura prova da recenti scandali e crisi, in particolare dal salvataggio di Credit Suisse da parte di UBS.🔗 Leggi su Ameve.eu

