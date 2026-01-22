Registro elettronico a scuola ora serve SPID o CIE

Dal 2024, il registro elettronico delle scuole richiede l'accesso tramite SPID o CIE. Questa novità permette ai genitori di consultare voti, assenze e ricevere comunicazioni ufficiali in modo sicuro e digitale. Per usufruire dei servizi, è necessario avere un’identità digitale valida, garantendo così un'interazione più efficiente tra scuola e famiglia. È importante prepararsi in anticipo per facilitare questa transizione.

di Roberto Zonca – Con il decreto-legge Semplificazioni recentemente approvato, l'accesso al registro elettronico scolastico cambia profondamente. Fino ad oggi, studenti e genitori entravano nel sistema con semplici username e password fornite dalle scuole. Presto, invece, tutti gli utenti dovranno utilizzare identità digitali certificate, come SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o Carta d'Identità Elettronica (CIE), per controllare voti, assenze, comunicazioni ufficiali, compiti e altro ancora. Questa trasformazione è parte di un più ampio disegno di digitalizzazione della pubblica amministrazione, che punta a rendere sicuri e univoci tutti i canali di accesso ai servizi.

