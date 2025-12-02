Giornalisti lobbisti? La proposta di legge FI apre il registro Il rischio di confusione tra informazione e rappresentanza di interesse

Si chiamano «rappresentanti di interesse», usando una parola italiana anche se tutti li indicano come « lobbisti ». Di fatto, sono i portavoce di un gruppo di interesse – che può essere un’azienda, un’associazione o un’ong – e agiscono per influenzare decisioni politiche e legislative. È un lavoro relativamente nuovo, ancora privo di confini definiti in Italia. Ieri, la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati ha approvato l’esame degli emendamenti alla proposta di legge sui lobbisti, a prima firma del deputato di Forza Italia, Nazario Pagano. La pdl introduce diversi strumenti per garantire trasparenza ed evitare «che nell’oscurità si celino situazioni patologiche», si legge nel testo. 🔗 Leggi su Open.online

Scopri altri approfondimenti

Secondo voi, chi è che vuole davvero continuare la guerra? Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/lue-un-covo-di-lobbisti-delle-armi e iscrivetevi al mio canale Substack - facebook.com Vai su Facebook

Giornalisti lobbisti? La proposta di legge FI apre il registro. Il rischio di confusione tra informazione e rappresentanza di interesse - Ieri la commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato l’esame degli emendamenti della proposta a prima firma del deputato di Forza Italia, Nazario Pagano ... Secondo open.online

In Aula la legge per le lobby nell’albo sindacalisti e giornalisti - «Se il buongiorno si vede dal mattino, potremmo riuscire ad approvare una legge sul lobbying entro fine legislatura». Da ilmessaggero.it

Ecco perché i lobbisti difendono la legge sul lobbying - La Coalizione #Lobbying4Change, FERPI e UNA sono fortemente critici sull’approvazione degli emendamenti Boschi e Urzì alla legge sul lobbying. Come scrive policymakermag.it

La PDL per ricordare i giornalisti assassinati: intervista a Paolo Emilio Russo - E radio radicale con Paolo Emilio Russo di Forza Italia per parlare di una proposta di legge che arriva questa settimana in Aula alla Camera per il voto quella che riguarda la memoria dei giornalisti ... Secondo radioradicale.it

La proposta di Buccini contro le querele temerarie ai giornalisti: "Legge bipartisan con stangate" - "Io apprezzo molto che adesso tutti i politici si sono ricordati che il giornalismo è consustanziale alla ... Secondo la7.it