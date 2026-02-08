In Piemonte stop alle scarpe ortopediche gratis per i disabili | Costretti a spendere fino a 800 euro l’anno

La Regione Piemonte ha deciso di non fornire più gratuitamente le scarpe ortopediche ai disabili, inclusi i minori. Le famiglie dovranno ora affrontare spese che possono arrivare fino a 800 euro all’anno. La misura ha suscitato proteste da parte di chi si occupa di disabilità, che si dice preoccupato per l’impatto sulle persone più fragili.

Scarpe ortopediche a titolo gratuito per i disabili, il Piemonte vota no: e i genitori di una bimba pagano fino a 800 euro

