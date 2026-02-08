In Piemonte stop alle scarpe ortopediche gratis per i disabili | Costretti a spendere fino a 800 euro l’anno
La Regione Piemonte ha deciso di non fornire più gratuitamente le scarpe ortopediche ai disabili, inclusi i minori. Le famiglie dovranno ora affrontare spese che possono arrivare fino a 800 euro all’anno. La misura ha suscitato proteste da parte di chi si occupa di disabilità, che si dice preoccupato per l’impatto sulle persone più fragili.
La Regione Piemonte ha detto no alle scarpe ortopediche di serie a titolo gratuito alle persone con disabilità, minore inclusi, con costi importanti che ricadono sulle famiglie. Insorgono le associazioni: "Il problema è nazionale, le persone con disabilità non possono essere discriminate". Il caso della Lombardia.
Scarpe ortopediche a titolo gratuito per i disabili, il Piemonte vota no: e i genitori di una bimba pagano fino a 800 euro
I genitori di una bambina con disabilità si sono ritrovati a dover pagare fino a 800 euro per le scarpe ortopediche che, secondo quanto previsto, sarebbero dovute essere offerte gratuitamente.
Regione Piemonte non ha soldi per le scarpe ortopediche? Chiami tutti i giorni il Ministero
La Regione Piemonte ha deciso di non finanziare le scarpe ortopediche gratuite per le persone con disabilità.
