La Regione Piemonte ha deciso di non finanziare le scarpe ortopediche gratuite per le persone con disabilità. Ogni giorno, molti cittadini chiamano il Ministero per chiedere aiuto, ma finora non hanno ottenuto risposte chiare. La decisione ha sollevato molte proteste tra chi aspetta da tempo queste scarpe per migliorare la propria qualità di vita.

La Regione Piemonte vota No alle scarpe ortopediche di serie a titolo gratuito alle persone con disabilità che ne hanno necessità e diritto. Scrive Renato La Cara che “l’assessore piemontese FdI alla Sanità Federico Riboldi si è giustificato dicendo che mancano le risorse: ‘Purtroppo a livello sanitario la Regione non ha un bilancio con segno positivo. Senza attingere dai fondi statali sulla sanità al momento non abbiamo le risorse sufficienti per farlo in autonomia come Piemonte’. Qualcosa verrà fatto? ‘L’assessorato alla Sanità non ha margini di manovra per affrontare interventi extra-Lea, siamo consapevoli dei disagi e ci dispiace, proveremo a recuperare le risorse che occorrono dai fondi del comparto Welfare ma non sono infiniti'”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Regione Piemonte non ha soldi per le scarpe ortopediche? Chiami tutti i giorni il Ministero

Approfondimenti su Regione Piemonte

I genitori di una bambina con disabilità si sono ritrovati a dover pagare fino a 800 euro per le scarpe ortopediche che, secondo quanto previsto, sarebbero dovute essere offerte gratuitamente.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Regione Piemonte

Argomenti discussi: Dal bilancio preventivo 2026-2028 della Regione investimenti, servizi e risanamento; Il bilancio della Regione Piemonte riapre le tensioni fra partiti in maggioranza e anche in opposizione; Piemonte: no alle scarpe ortopediche gratuite per disabili, famiglie pagano 800 euro; Pfas, in Piemonte sospesa la legge regionale che proteggeva i fiumi.

Scarpe ortopediche a titolo gratuito per i disabili, il Piemonte vota no: e i genitori di una bimba pagano fino a 800 euroIl Consiglio regionale respinge la proposta mentre altre regioni come Lombardia e Lazio garantiscono la fornitura gratuita ... ilfattoquotidiano.it

In Piemonte camminare diventa un lusso: la Regione scarica sulle famiglie il costo delle scarpe ortopedicheBocciato in Consiglio l’ordine del giorno di AVS per garantire fornitura e rimborso delle calzature ortopediche: fino a 400 euro a carico delle famiglie con persone con disabilità, mentre altre Region ... giornalelavoce.it

#Maltempo #Piemonte, la magia della #neve imbianca tutta la regione fino in pianura: FOTO e VIDEO di una giornata coi fiocchi - facebook.com facebook

Così il Presidente della Regione Piemonte e Vicepresidente di FI Alberto Cirio, commentando le violenze di Torino a 4 di sera, su Rete4. x.com