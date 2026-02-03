Scarpe ortopediche a titolo gratuito per i disabili il Piemonte vota no | e i genitori di una bimba pagano fino a 800 euro

I genitori di una bambina con disabilità si sono ritrovati a dover pagare fino a 800 euro per le scarpe ortopediche che, secondo quanto previsto, sarebbero dovute essere offerte gratuitamente. La regione ha deciso di bocciare la proposta di fornire questi ausili a costo zero, lasciando le famiglie a caricarsi di spese impreviste. La questione ha acceso le polemiche tra chi sostiene che le terapie dovrebbero essere accessibili a tutti e chi invece difende la scelta della regione.

No alle scarpe ortopediche di serie a titolo gratuito alle persone con disabilità motoria aventi diritto. È quanto ha votato il Consiglio regionale del Piemonte che ha respinto il 30 gennaio l'ordine del giorno presentato dalla consigliera di Alleanza Verdi Sinistra, Valentina Cera, che chiedeva di garantire a costo zero per le famiglie la fornitura o il rimborso delle calzature ortopediche di serie. Si tratta di una tipologia di ausili che non vengono più erogati da circa un anno gratuitamente a seguito dell'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza (Lea) e l'entrata in vigore del nuovo Nomenclatore tariffario.

