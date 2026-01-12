Il dolore che trasformò Shakespeare | di cosa parla Hamnet il film che si prepara a sbaragliare gli Oscar

Il film Hamnet, diretto da Chloé Zhao e in uscita il 5 febbraio, racconta la storia personale di William Shakespeare. Attraverso un racconto di lutto e perdita, il film esplora come le esperienze di dolore abbiano influenzato la creazione delle sue opere. Una narrazione intima che offre una nuova prospettiva sulla vita dell’autore e il legame tra emozioni e scrittura.

Per secoli William Shakespeare è stato venerato come un monumento letterario intoccabile, ma cosa sappiamo davvero dell’uomo dietro le sue opere immortali? Il nuovo film Hamnet, diretto dalla regista premio Oscar Chloé Zhao e in uscita in Italia il 5 febbraio distribuito da Universal Pictures, racconta una storia di lutto profondo che avrebbe ispirato uno dei capolavori più celebri della letteratura mondiale. Il film, basato sull’acclamato romanzo del 2020 di Maggie O’Farrell e vincitore ieri sera del Golden Globe per il Miglior Film Drammatico, esplora un momento devastante nella vita del Bardo: la morte del figlio undicenne Hamnet nel 1596. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il dolore che trasformò Shakespeare: di cosa parla Hamnet, il film che si prepara a sbaragliare gli Oscar Leggi anche: Hamnet: Chloe Zhao scolpisce il dolore perfetto e racconta il lutto di Shakespeare che portò all’Amleto Leggi anche: È morto Tom Stoppard, lo sceneggiatore aveva 88 anni: suo il copione di “Shakespeare in Love” che gli valse un Oscar La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Hamnet, il dolore di Shakespeare nel film di Chloé Zhao che ha vinto il Golden globe - La perdita del figlio del drammaturgo vista con gli occhi (e i sentimenti) della madre. repubblica.it

