Aperti i seggi in Giappone per le elezioni anticipate. Sanae Takaichi, il primo ministro, cerca di rafforzare il suo ruolo, sostenuto anche dal supporto di Donald Trump. La campagna si svolge a poche settimane dal voto, che potrebbe cambiare gli equilibri politici nel paese.

Aperti i seggi elettorali in Giappone per le elezioni legislative anticipate, che potrebbero consolidare il partito del primo ministro Sanae Takaichi, sostenuto dal Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La chiusura delle urne è prevista alle 12 ora italiana. Takaichi, 64 anni, è la prima donna capo del governo giapponese e ha indetto elezioni anticipate per cercare di capitalizzare la sua popolarità iniziale. I sondaggi d’opinione suggeriscono che il Partito liberale democratico (LDP) di Takaichi, che ha governato quasi ininterrottamente per decenni, vincerà facilmente più dei 233 seggi necessari per recuperare la maggioranza nella potente Camera bassa di 465 membri Negli ultimi tre mesi il tasso di approvazione di Takaichi è rimasto molto alto, tra il 60 e il 70 per cento, con picchi dell’80-90 per cento tra i 18-39enni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - In Giappone ormai è Takaichi-mania, con il voto anticipato si punta a consolidare il suo potere

Approfondimenti su Takaichi Mania

Oggi il Giappone va alle urne, in una giornata che potrebbe cambiare il volto del Paese.

Il Giappone si appresta a convocare elezioni anticipate, come annunciato dal primo ministro Sanae Takaichi durante una conferenza stampa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Takaichi Mania

Argomenti discussi: Elezioni Giappone, per i gestori mercati già in bolla: yen e tassi diventano il vero rischio; A Milano ha aperto un konbini, un vero minimarket giapponese con onigiri, sandwich e snack assurdi; Yoshimoto Banana, scintillìo e inquietudine della giovinezza; Paolo La Marca ci spiega i manga e la cultura pop giapponese.

In Giappone ormai è Takaichi-mania, con il voto anticipato si punta a consolidare il suo potereAperti i seggi elettorali in Giappone per le elezioni legislative anticipate, che potrebbero consolidare ... msn.com

L'azzardo del voto in Giappone premia Takaichi. Per la Cina è un problemaL’endorsement di Donald Trump – ma non solo – rafforza la prima ministra alla vigilia delle elezioni anticipate, che i sondaggi danno come un successo per il Partito liberal democratico. Un risultato ... ilfoglio.it

Il Giappone ha ormai quasi 10 milioni di case disabitate. Il motivo è che la popolazione sta diminuendo rapidamente. I giovani si trasferiscono nelle grandi città e molti anziani non lasciano eredi. Inoltre, sempre più persone scelgono di non avere figli. Alcune a facebook