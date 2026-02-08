Oggi il Giappone va alle urne, in una giornata che potrebbe cambiare il volto del Paese. Sanae Takaichi, prima donna a tentare di diventare premier, ha deciso di anticipare le elezioni per rafforzare il suo governo di coalizione. La sua campagna si rafforza anche grazie a un endorsement deciso di Donald Trump, che la sostiene apertamente. La partita è aperta e il risultato potrebbe segnare una svolta politica importante.

(Adnkronos) – Giappone al voto oggi domenica 8 febbraio. Elezioni anticipate per volere di Sanae Takaichi, prima premier donna del Paese del Sol Levante che punta a consolidare il mandato del suo governo di coalizione ed è forte ora anche dell'”endorsement completo e totale” del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale ha “già dimostrato di essere una leader forte, potente e saggia”. Un Giappone “più prospero, più sicuro” è la promessa di Sanae Takaichi. “Premere il pulsante della crescita è il compito del governo Takaichi – ha detto la premier, conservatrice convinta, durante un evento a Tokyo a cui hanno partecipato migliaia di persone – Il Giappone diventerà sempre più prospero e sicuro”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giappone oggi al voto, test per Takaichi con l'endorsement di Trump

Il Giappone si appresta a tornare alle urne l’8 febbraio, in un contesto politico inedito e rapido.

Questa mattina si sono aperti i seggi in Giappone per le elezioni alla Camera Bassa.

