Giappone oggi al voto test per Takaichi con l’endorsement di Trump
Oggi il Giappone va alle urne, in una giornata che potrebbe cambiare il volto del Paese. Sanae Takaichi, prima donna a tentare di diventare premier, ha deciso di anticipare le elezioni per rafforzare il suo governo di coalizione. La sua campagna si rafforza anche grazie a un endorsement deciso di Donald Trump, che la sostiene apertamente. La partita è aperta e il risultato potrebbe segnare una svolta politica importante.
(Adnkronos) – Giappone al voto oggi domenica 8 febbraio. Elezioni anticipate per volere di Sanae Takaichi, prima premier donna del Paese del Sol Levante che punta a consolidare il mandato del suo governo di coalizione ed è forte ora anche dell'”endorsement completo e totale” del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, secondo il quale ha “già dimostrato di essere una leader forte, potente e saggia”. Un Giappone “più prospero, più sicuro” è la promessa di Sanae Takaichi. “Premere il pulsante della crescita è il compito del governo Takaichi – ha detto la premier, conservatrice convinta, durante un evento a Tokyo a cui hanno partecipato migliaia di persone – Il Giappone diventerà sempre più prospero e sicuro”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Giappone di corsa al voto: perché Sanae Takaichi scommette tutto sull'8 febbraio
Il Giappone si appresta a tornare alle urne l’8 febbraio, in un contesto politico inedito e rapido.
Giappone al voto per la Camera Bassa: ecco perché la premier Takaichi vincerà con l'appoggio anche dei più giovani
Questa mattina si sono aperti i seggi in Giappone per le elezioni alla Camera Bassa.
Giappone oggi al voto, test per Takaichi con l'endorsement di Trump
Elezioni anticipate in Giappone 2026: i candidati, i sondaggi e lo scenario politico
