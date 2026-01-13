Corsa campestre | la provincia di Sondrio festeggia quattro nuovi campioni regionali

La provincia di Sondrio si distingue nel mondo dell’atletica con la conquista di quattro nuovi titoli regionali nella corsa campestre. La competizione, tenutasi a Torre de’ Roveri durante il 7° Cross Terre del Vescovado, ha segnato l’inizio ufficiale dell’edizione 2026 dei trofei lombardi, consolidando l’importanza di questa disciplina nel panorama sportivo locale.

Torre de’ Roveri (Bergamo) e il 7° Cross Terre del Vescovado hanno assegnato i primi trofei dell’atletica lombarda edizione 2026. La manifestazione, svoltasi in un contesto climatico invernale ma sotto un sole splendente, ha rappresentato il momento inaugurale della quarta edizione della Coppa. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Valtellinesi protagonisti a Torre de’ Roveri: titoli, podi e una presenza determinante nel Cross lombardo.

A Noventa Padovana, nelle gare assolute della tappa inaugurale della stagione regionale di corsa campestre, vincono due trevigiani - facebook.com facebook