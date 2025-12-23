Approvati i lavori per quattro Nodi Territoriali della salute | investimento di quasi 292mila euro

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di quattro immobili comunali che ospiteranno altrettanti Nodi Territoriali della Salute. L'intervento, per un importo complessivo di quasi 292mila euro, interesserà strutture distribuite. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Salute ed equità: presentato il programma del workshop internazionale sui Nodi territoriali di salute

Leggi anche: Salute mentale, benessere e sport: gli incontri gratuiti di ottobre nei Nodi Territoriali

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

approvati lavori quattro nodiDa Viserba a Santa Giustina, nascono i nodi territoriali: servizi sanitari più vicini ai cittadini - Approvati i lavori per quattro Nodi Territoriali della salute: investimento di quasi 292mila euro La Giunta comunale di Rimini ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzion ... altarimini.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.