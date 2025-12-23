Approvati i lavori per quattro Nodi Territoriali della salute | investimento di quasi 292mila euro
La Giunta comunale ha approvato la scorsa settimana il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di quattro immobili comunali che ospiteranno altrettanti Nodi Territoriali della Salute. L'intervento, per un importo complessivo di quasi 292mila euro, interesserà strutture distribuite. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
