Ambiente eventi e cultura | così Narni vuole consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuovi progetti

Narni guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare i successi e avviare nuovi progetti in ambito ambientale, culturale e turistico. L’assessore Giovanni Rubini riassume un anno dedicato a eventi, scuola e sostenibilità, evidenziando l’impegno della città nel promuovere uno sviluppo equilibrato e condiviso, nel rispetto delle risorse e delle tradizioni locali. Un percorso volto a rafforzare il rapporto tra comunità, territorio e cultura.

