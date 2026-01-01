Ambiente eventi e cultura | così Narni vuole consolidare i risultati raggiunti e sviluppare nuovi progetti
Narni guarda al futuro con l’obiettivo di consolidare i successi e avviare nuovi progetti in ambito ambientale, culturale e turistico. L’assessore Giovanni Rubini riassume un anno dedicato a eventi, scuola e sostenibilità, evidenziando l’impegno della città nel promuovere uno sviluppo equilibrato e condiviso, nel rispetto delle risorse e delle tradizioni locali. Un percorso volto a rafforzare il rapporto tra comunità, territorio e cultura.
L’assessore Giovanni Rubini, riassume un anno di lavoro svolto sul fronte di eventi, cultura, turismo, ambiente e scuola. “Il 2025 è stato per Narni un anno di forte consolidamento degli eventi culturali e turistici. Molte iniziative, nate negli ultimi anni, hanno trovato una stabilità matura e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Leggi anche: Mediaset acquisisce Radio Norba: “L’integrazione permetterà, oltre alla produzione di eventi televisivi come Battiti Live, di sviluppare nuovi progetti”
Leggi anche: Caritas: "Un anno straordinariamente intenso". I traguardi raggiunti e i nuovi progetti
Sta per concludersi un anno di impegno e risultati importanti per San Giorgio a Liri. Desidero ripercorrere con voi le tappe principali di questo 2025: sicurezza, manutenzione, cura del territorio, ambiente, cultura, servizi per le famiglie e visione per il futuro. Il no - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.