Ic Cesalpino | incontro pubblico per presentare i risultati raggiunti nel triennio 2022 2025

L’Istituto Cesalpino invita al pubblico a partecipare all’incontro dedicato alla presentazione dei risultati raggiunti nel triennio 2022-2025. Durante l’evento, verrà illustrata la rendicontazione sociale, ultima fase del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche, come previsto dalle normative vigenti. Un’occasione per conoscere i progressi e gli impegni futuri dell’istituto, nel rispetto della trasparenza e della crescita educativa.

La Rendicontazione sociale è la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche, così come riportato nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80, all'articolo 6. Si tratta della pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati comparabili, sia in una.

