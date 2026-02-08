Cittadinanza 350 nuovi italiani | Solidarietà rispetto e pace colonne portanti della comunità

Questa mattina a Imola sono stati celebrati i 350 nuovi cittadini italiani, arrivati nel 2025. La maggior parte di loro è donna, il 56%, mentre il restante 44% è uomo. La città si conferma aperta e accogliente, con questi nuovi italiani che portano con sé valori come solidarietà, rispetto e pace.

Imola, città aperta e accogliente. Nel 2025, sono stati 350 i residenti di origine straniera che hanno ottenuto la cittadinanza italiana: il 56% sono di genere femminile e il 44% di genere maschile. I minorenni sono 69 (quindi il 19,7% del totale). A loro è stata dedicata, ieri mattina, una cerimonia in Comune, con l’attività di accoglienza a cura dell’ Associazione Intercultura Odv e l’intrattenimento musicale del Coro dell’Associazione CantiAmo Aps. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Marco Panieri, l’assessora al Welfare e Immigrazione Daniela Spadoni, l’assessora per i Servizi al cittadino Elena Penazzi, l’assessora alla Scuola Gianna Gambetti e il presidente del Consiglio comunale Roberto Visani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

