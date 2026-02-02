Nuovi cittadini in Mediateca | Una risorsa per la comunità

Nei giorni scorsi, alla mediateca regionale ligure "Sergio Fregoso", l'amministrazione comunale ha accolto con calore e partecipazione le nuove cittadine e i nuovi cittadini che nel corso del 2025 hanno acquisito la cittadinanza italiana, entrando così a pieno titolo nella grande comunità spezzina. Ad accoglierli, insieme alle loro famiglie, è stato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il vice capo di gabinetto della Prefettura Roberto Pullara. "Questa iniziativa, che l'amministrazione comunale ha voluto trasformare in un momento di festa collettiva, ribadisce – ha detto Peracchini – l'impegno della nostra città nel promuovere un modello di comunità aperta e accogliente.

