Nuovi cittadini in Mediateca | Una risorsa per la comunità

Questa settimana alla mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso”, il Comune ha festeggiato l’arrivo di nuovi cittadini. Sono persone che nel 2025 hanno ottenuto la cittadinanza italiana e ora fanno parte della comunità spezzina. L’amministrazione ha accolto i nuovi cittadini con calore, sottolineando il ruolo importante di questa risorsa per il territorio. La cerimonia ha coinvolto tutti, confermando come l’integrazione continui a essere una priorità.

Nei giorni scorsi, alla mediateca regionale ligure “Sergio Fregoso”, l’amministrazione comunale ha accolto con calore e partecipazione le nuove cittadine e i nuovi cittadini che nel corso del 2025 hanno acquisito la cittadinanza italiana, entrando così a pieno titolo nella grande comunità spezzina. Ad accoglierli, insieme alle loro famiglie, è stato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e il vice capo di gabinetto della Prefettura Roberto Pullara. "Questa iniziativa, che l’amministrazione comunale ha voluto trasformare in un momento di festa collettiva, ribadisce – ha detto Peracchini – l’impegno della nostra città nel promuovere un modello di comunità aperta e accogliente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

