Scandicci vince il big match con Novara l' Imoco travolge Bergamo 3-0

Nel weekend di volley, Scandicci si impone su Novara in una sfida combattuta, mentre l'Imoco Volley conquista una netta vittoria 3-0 contro Bergamo. L'Agil ha tentato di reagire con 29 punti di Tolok, ma ha ceduto al tie-break. San Giovanni, invece, ottiene una vittoria a Cuneo, lasciando l’ultimo posto in classifica. Risultati che delineano la classifica e gli equilibri del torneo.

Bella vittoria delle toscane che sconfiggono al tie-break la Igor Gorgonzola, restando in scia di Conegliano. Non bastano i 29 punti di Tolok all'Agil, la potenza di fuoco della Savino è devastante con Antropova, Graziani (Mvp) e Skinner. Vittoria di carattere per Busto che sconfigge nettamente Macerata per 3-0 grazie agli attacchi di Parra (Mvp) e Battista. Le lombarde, grazie ai 3 punti, tornano a vincere dopo 6 sconfitte consecutive. Tutto liscio per Conegliano che abbatte Bergamo in 3 set. De Gennaro (Mvp) prende tutto o quasi e Haak mette a segno 17 punti, top scorer del match. Sono ora 3 i punti di distacco da Scandicci, seconda in campionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scandicci vince il big match con Novara, l'Imoco travolge Bergamo 3-0 Leggi anche: Volley femminile, Scandicci vince di forza con Antropova. Chieri aggancia Novara, ok Bergamo Leggi anche: L’Inter vince il big match di Bergamo, Milan e Napoli restano in scia alla capolista in Serie A La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Doppio incrocio in Champions: Scandicci sfida la corazzata VakifBank, Novara cerca punti pesanti a Lisbona; Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara in Diretta Streaming | IT; Champions volley, stop Scandicci; Chieri strappa un punto a Conegliano, ok Scandicci e Milano. Big match a Scandicci, cade Milano. Il tie-break costa il secondo posto - Sconfitta nel big match di serie A1 per la Numia Vero Volley Milano che arrendendosi al tie- ilgiorno.it La Igor Volley di scena a Scandicci nel big match di Serie A1 - Dopo la sfida all’ultimo colpo in casa del Fenerbahce, per la Igor Volley Novara è arrivato il momento di tornare a calcare i campi della Serie A1 Tigotà. lavocedinovara.com

