Pittoni Lega | Presto attivati elenchi regionali docenti idonei

Pittoni della Lega ha annunciato che presto saranno attivati gli elenchi regionali dei docenti idonei. In occasione del nuovo anno, desidera rivolgere gli auguri a tutti, sottolineando l'importanza di affrontare le questioni del settore scolastico e di garantire trasparenza e praticità nelle prossime procedure di assunzione. Un messaggio di attenzione e impegno verso il mondo dell’istruzione in vista dei cambiamenti futuri.

"Non mi sottraggo al rito degli auguri per il nuovo anno. Buon 2026 a tutti! Ma non dimentico le preoccupazioni di chi è impegnato a vario titolo nel mondo dell'istruzione e attende di conoscere cosa l'aspetta. La modifica della disciplina attuale per attivare gli elenchi regionali dei docenti precari idonei nei concorsi dal 2020 in poi, entrerà in un prossimo decreto. Potrebbe (ma non è detto) subire ritocchi rispetto alla bozza originaria". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi anche: Immissioni in ruolo docenti 2026, Pittoni (Lega): elenchi regionali sono per tutti gli idonei dei concorsi Leggi anche: TFS Sostegno Indire, Pittoni (Lega): “Giusto ridurre i sacrifici dei docenti” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Il dibattito sui percorsi di specializzazione per il sostegno torna al centro dell’attenzione politica e scolastica. A intervenire è il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della Commissione Cultura al Senato, c - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.