Immissioni in ruolo docenti 2026 Pittoni Lega | elenchi regionali sono per tutti gli idonei dei concorsi

"Non esistono idonei di serie A e idonei di serie B": tutti gli idonei dei concorsi PNRR potranno richiedere l'ingresso negli elenchi regionali per il ruolo, previsti dal DL 452025 convertito nella legge n. 792025, per i quali si attende il decreto attuativo del Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Anno di prova docenti neoassunti 2026, UIL Scuola chiede: precisazione conteggio sabato nei 120 giorni, no obbligo per passaggio ITP, regole certe per assunti PNRR - In merito alla bozza della nota sull'anno di prova e formazione per i docenti neoassunti 2025/26, la UIL Scuola RUA ha avanzato alcune proposte. Da orizzontescuola.it

Aggiornamento GaE e GI I fascia docenti 2026/28: il CSPI approva il decreto, ma chiede flessibilità - Nella seduta plenaria del 1° dicembre 2025, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale relativo all’aggiornamento delle ... Riporta orizzontescuola.it

GPS 2026-2028: novità per l’aggiornamento. Accolte alcune nostre richieste storiche - Più facile il completamento, confermata l’equiparazione tra corsi INDIRE e TFA sostegno ... Segnala flcgil.it

Mobilità 2026-2027, ci sarà un punto in più per il servizio preruolo nelle graduatorie interne di Istituto docenti - Nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo 2026, sarà tempo di domande di mobilità docenti per i trasferimenti, i passaggi di cattedra e ruolo, le graduatorie interne di Istituto per l’individuazione dei ... Scrive tecnicadellascuola.it

Aggiornamento Graduatorie a esaurimento (GAE) 2026: Decreto in arrivo, il parere del CSPI - Il CASPI ha espresso il previsto parere sullo schema di Decreto del Ministero dell'istruzione per l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento (GAE) e d'istituto (GI) 2026 - Lo riporta ticonsiglio.com

Licenziamento Docenti di ruolo: quando è possibile? - Il licenziamento di un docente di ruolo è possibile quando si verificano determinate condizioni previste dalla normativa vigente. Segnala ticonsiglio.com